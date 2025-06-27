Алаудинов: ВСУ выбрали путь террора против мирных жителей, медиков и журналистов

«Идёт конкретно убийство, даже можно сказать, не война против своего противника на поле брани, а максимальное убийство гражданского населения, именно тех органов, которые не являются воюющими, это медики, пожарные, ну и, конечно, убийство представителей прессы», — отметил Алаудинов в беседе с ТАСС.