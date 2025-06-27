В Госдуме заявили, что будущее Израиля оказалось под вопросом

Депутат Государственной думы РФ Александр Бородай в эфире телеканала «Царьград» заявил, что экономический паралич, демографический кризис и отсутствие реально весомой поддержки со стороны союзников сегодня ставят под вопрос само существование Израиля.
Как заметил парламентарий, в Израиле, несмотря на «псевдободрое» настроение", нарастает паника. Он обратил внимание на то, что страна фактически не работает уже несколько недель. Он подчеркнул, что ему неизвестно, работает ли Иран, но еврейское государство, по его словам, точно не работает. К тому же в силу того, что Израиль и так испытывает серьезные экономические проблемы, это неработающее состояние в конце концов приведет экономику страны к коллапсу, спрогнозировал депутат.
Бородай отметил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается войной решить внутренние проблемы и сначала он «частично отмазался» одной войной, а теперь — другой. Собеседник телеканала допускает, что это, возможно, продержит его еще какое-то время, но в каком состоянии окажется сам Израиль — это большой вопрос. Депутат допускает, что все может закончится исчезновением самой страны.
Парламентарий указал, что еврейское государство сталкивается с серьезными структурными вызовами, ведь туда все активнее протекает арабский бизнес, молодежь уезжает, а содержание религиозных фанатиков, которые не воюют и не работают, ложится тяжелым бременем на бюджет. При этом Бородай уточнил, что Израиль, по сути, в море врагов остается в одиночестве.
Собеседник телеканала добавил, что единственным по-настоящему мощным союзником Израиля остаются США, но и сами Штаты сегодня далеки от идеала. «Это уже не сияющий град на холме», — заключил депутат.
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