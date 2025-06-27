В Госдуме заявили, что будущее Израиля оказалось под вопросом

Как заметил парламентарий, в Израиле, несмотря на «псевдободрое» настроение", нарастает паника. Он обратил внимание на то, что страна фактически не работает уже несколько недель. Он подчеркнул, что ему неизвестно, работает ли Иран, но еврейское государство, по его словам, точно не работает. К тому же в силу того, что Израиль и так испытывает серьезные экономические проблемы, это неработающее состояние в конце концов приведет экономику страны к коллапсу, спрогнозировал депутат.