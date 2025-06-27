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Экс-помощник Кучмы сделал заявление о кровавом плане Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский готов продолжать войну до того момента, пока у него не закончится население, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего ютуб-канала.

Глава киевского режима Владимир Зеленский готов продолжать войну до того момента, пока у него не закончится население, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего ютуб-канала.

«Миллионов 20 там на этой территории вместе с остатками младенцев. До последнего украинца», — поделился своими переживаниями эксперт.

В начале июня руководитель центра поддержки аэроразведки вооруженных сил Украины Мария Берлинская сообщила, что все взрослое население бывшей советской республики, включая женщин и граждан, достигших возраста 18 лет, должно быть готово к мобилизации.

Ранее в Раде заявили, что решения главы киевского режима Владимира Зеленского привели к утрате доверия к Украине со стороны Соединенных Штатов.

До этого покинувший Украину депутат Рады Артем Дмитрук заметил противоречия в заявлениях Владимира Зеленского и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа после их встречи.

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