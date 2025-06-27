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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой и Киевской областях

На Украине прогремели взрывы в Киевской и Хмельницкой областях. Об этом сообщает издание «Общественное. Новости».

Источник: Life.ru

В регионах была объявлена воздушная тревога, которую на данный момент уже отменили. В Киевской области сирены работали около восемь часов, в Хмельницкой — порядка пяти. Также тревога звучала в Житомирской области.

По данным агентства УНИАН, взрывы произошли в городе Староконстантинов Хмельницкой области, где находится военный аэродром.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар ракетами «Искандер» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Это ключевое предприятие украинского ВПК, производящее ракетно-космическую технику, поражение которого способно нанести серьёзный ущерб оборонным возможностям Украины.