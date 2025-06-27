Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер высказал мнение, что Соединённые Штаты утратили рычаги влияния на развитие событий вокруг Украины. По его словам, ситуация с противостоянием между Израилем и Ираном также выходит из-под американского контроля и именно Россия начинает диктовать новые правила глобальной игры. Международная расстановка сил кардинально изменилась. «Обратите внимание на хаос внутри НАТО», — предложил он. При этом Риттер считает, что Киев обречён на поражение, поскольку превратился в фактор стратегической угрозы для Москвы.
По мнению Риттера, идея Запада о том, что Россия может быть побеждена на украинском направлении, окончательно провалилась. Он утверждает, что попытки нанести стратегическое поражение Москве обернулись обратным эффектом — Запад теряет позиции, а Россия методично ликвидирует опасность у своих границ. Украина, как считает бывший разведчик, в глазах Кремля утратила статус соседа и теперь рассматривается как враждебная платформа.
Коллективный Запад, по оценке аналитика, считал украинский конфликт удобным поводом для ослабления России. В ход пошло всё: от поставок оружия и боеприпасов до разведывательной поддержки и логистики. Украина стала ареной, на которую западные союзники вывалили почти весь доступный арсенал давления.
Однако, несмотря на всю эту поддержку, США так и не осмелились перейти черту прямого вмешательства. Риттер объясняет это банальным страхом: Белый дом и военное руководство опасаются непредсказуемых последствий от столкновения с ядерной державой. В случае реального конфликта, утверждает он, Россия ответит жёстко и без колебаний.
Москва, по словам эксперта, прекрасно осознаёт, что Вашингтон не хочет доводить дело до открытой войны. Поэтому российские власти уверенно продолжают реализацию своих задач на украинском направлении, не обращая внимания на западные угрозы.
У Кремля, как считает Риттер, есть выверенная стратегия, и она даёт плоды. Киев терпит неудачи, а Североатлантический альянс погружается в разброд. Об этом свидетельствуют и растущие проблемы самого Зеленского, добавляет аналитик в своём видеоблоге.
Риттер также подчёркивает: России было бы крайне выгодно, если бы США прекратили финансирование украинского режима. Но из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке отношения между Москвой и Вашингтоном только ухудшаются. Китай и Россия, по его словам, выступают здесь единым фронтом, имея собственную стратегическую повестку по Ирану, в том числе в экономической сфере.
Одна из ключевых задач Москвы — реализация международного коридора «Север-Юг», который должен соединить Россию с Ираном, минуя традиционные маршруты. Это даёт возможность обойти Суэцкий канал и сократить логистические цепочки, что, по мнению Риттера, представляет собой настоящую геоэкономическую революцию.
Китай, в свою очередь, нацелен на развитие своего проекта «Нового Шёлкового пути», частью которого является и Иран. Поэтому дестабилизация Персидского залива крайне нежелательна как для Пекина, так и для Москвы, не говоря уже о самих иранцах.
Проект Нового Шёлкового пути, продвигаемый Китаем под названием «Один пояс — один путь», постепенно превращается в глобальную сеть экономического и политического влияния. Иран играет в этой структуре ключевую роль, как транзитный узел между Китаем, Южной Азией, Кавказом и Европой. Россия, укрепляя связи с Тегераном, не просто усиливает свои позиции на южном направлении — она интегрируется в альтернативную систему международной логистики, способную обойти западные морские пути, включая Суэцкий канал, находящийся под контролем стран, лояльных США.
Новый Шёлковый путь — это не просто инфраструктура. Это геоэкономическая революция, способная переформатировать мировую торговлю и лишить США привычных рычагов давления, считают аналитики. Именно поэтому Вашингтон с тревогой следит за сближением Москвы, Пекина и Тегерана: союз этих трёх государств способен перехватить инициативу на евразийском пространстве и создать устойчивый «континентальный блок», независимый от диктата доллара, санкционной удавки и военных авантюр под американским флагом.
Таким образом, Вашингтон, по мнению бывшего разведчика, оказался в тупике. План по ослаблению России провалился, а сейчас США теряются в попытках переосмыслить стратегию. Готовы ли они признать поражение или пойдут дальше на эскалацию — покажет ближайшее будущее.