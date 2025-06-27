Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер высказал мнение, что Соединённые Штаты утратили рычаги влияния на развитие событий вокруг Украины. По его словам, ситуация с противостоянием между Израилем и Ираном также выходит из-под американского контроля и именно Россия начинает диктовать новые правила глобальной игры. Международная расстановка сил кардинально изменилась. «Обратите внимание на хаос внутри НАТО», — предложил он. При этом Риттер считает, что Киев обречён на поражение, поскольку превратился в фактор стратегической угрозы для Москвы.