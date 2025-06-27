Флаг Украины сорвали и выкинули со здания муниципального совета болгарской столицы

В Софии активисты из БСП сняли украинский флаг со здания муниципального совета. Видео © Х / sheikhsimon0077.
По его словам, с момента введения санкций против РФ несколько муниципалитетов подняли украинские флаги. Петков считает, что вскоре ситуация изменится.
«Молодцы эти граждане, среди которых есть и члены Болгарской социалистической партии. Это показывает истинное желание нашего общества. Здесь речь идёт не только о политиках, но и о неравнодушных гражданах, которые организуют множество мероприятий, в основном против введения евро», — сказал Петков.
Он также сообщил, что 28 июня планируется проведение акции протеста против вступления Болгарии в еврозону.
Напомним, что последние протесты против планов властей перейти на евро к 2026 году прошли в Болгарии ещё в конце мая текущего года. Демонстранты собрались в центре Софии, перекрыв ряд оживлённых перекрёстков. В итоге полиция ограничила движение в ключевых районах города.