Флаг Украины сорвали и выкинули со здания муниципального совета болгарской столицы

«Молодцы эти граждане, среди которых есть и члены Болгарской социалистической партии. Это показывает истинное желание нашего общества. Здесь речь идёт не только о политиках, но и о неравнодушных гражданах, которые организуют множество мероприятий, в основном против введения евро», — сказал Петков.