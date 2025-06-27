Орбан заявил, что Венгрия и Словакия не примут запрет на газ из России

Обсуждение нового санкционного пакета началось в ЕС в начале июня. Среди предложений, в частности, снижение потолка цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель и введение ограничений на транзакции, связанные с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2». Кроме этого Екрокомиссия в начале мая представила план по отказу от российских энергоносителей, который предусматривает прекращение импорта газа к концу 2027 года.