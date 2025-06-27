«Папочка дома»: Белый дом сделал странный жест после шутки над Трампом

В прошлом видео использовались стихи из песни известного музыканта Usher. В одной из своих песен он поет: «Привет, детка, папочка вернулся. Ты скучала по мне, пока я был в разъездах?» Возможно, таким образом в Белом доме решили подчеркнуть образ республиканца, как «отца нации».