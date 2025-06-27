«Папочка дома»: Белый дом сделал странный жест после шутки над Трампом

Администрация Белого дома разместила в социальной сети X необычное видео. В нём демонстрируется дизайн футболки с изображением президента США Дональда Трампа.
На футболке американский лидер изображен в своей знаменитой красной бейсболке с надписью «Make America Great Again». Отличительной особенностью стал новый текст «Папочка дома», выполненный золотыми буквами.
Официальный аккаунт сопроводил публикацию комментарием: «Америка вернулась. Папочка дома». По всей видимости эта публикация стала продолжением предыдущего поста, где Белый дом показал кадры возвращения Трампа с саммита НАТО в Нидерландах.
В прошлом видео использовались стихи из песни известного музыканта Usher. В одной из своих песен он поет: «Привет, детка, папочка вернулся. Ты скучала по мне, пока я был в разъездах?» Возможно, таким образом в Белом доме решили подчеркнуть образ республиканца, как «отца нации».