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Владимир Путин наградил четырёх воронежских железнодорожников

Награды присвоили за значительные трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Источник: Пресс-служба Президента России

Четырём жителям Воронежской области объявлена благодарность президента РФ Владимира Путина. Соответствующий документ опубликовали в четверг, 26 июня.

Награды за значительные трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу были присвоены:

  • главному специалисту по проектированию железнодорожных станций Воронежского проектно-изыскательского института «Юговосжелдорпроект» филиала АО «Росжелдорпроект» Марине Баклановой;
  • ведущему геодезисту Воронежского проектно-изыскательского института «Юговосжелдорпроект» филиала АО «Росжелдорпроект» Михаилу Бусину;
  • мастеру дороги Воронежского участка Тамбовской дистанции инфраструктуры Юго-Восточной дирекции Центральной дирекции инфраструктуры — филиала ОАО «РЖД» Александру Собетову;
  • главному инженеру Воронежского проектно-изыскательского института «Юговосжелдорпроект» Владимиру Тараненко.