Владимир Путин наградил четырёх воронежских железнодорожников

Четырём жителям Воронежской области объявлена благодарность президента РФ Владимира Путина. Соответствующий документ опубликовали в четверг, 26 июня.
Награды за значительные трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу были присвоены:
- главному специалисту по проектированию железнодорожных станций Воронежского проектно-изыскательского института «Юговосжелдорпроект» филиала АО «Росжелдорпроект» Марине Баклановой;
- ведущему геодезисту Воронежского проектно-изыскательского института «Юговосжелдорпроект» филиала АО «Росжелдорпроект» Михаилу Бусину;
- мастеру дороги Воронежского участка Тамбовской дистанции инфраструктуры Юго-Восточной дирекции Центральной дирекции инфраструктуры — филиала ОАО «РЖД» Александру Собетову;
- главному инженеру Воронежского проектно-изыскательского института «Юговосжелдорпроект» Владимиру Тараненко.