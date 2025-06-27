Губернатор прокомментировал перебои с мобильным интернетом в Самарской области

Напомним, на этой неделе в Самарской области уже несколько раз объявляли угрозу атаки БПЛА. За это время в небе над регионом было сбито четыре беспилотника. Последняя попытка атаки была совершена утром 27 июня — целью стало промышленное предприятие в Новокуйбышевске. Обошлось без серьезных последствий, никто не пострадал. На фоне опасности атаки БПЛА также вводились ограничения на работу аэропорта Курумоч. Он временно не принимал и не выпускал самолеты.