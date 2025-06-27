Украине никогда не быть в НАТО, заявили в Крыму

В Гааге во вторник и среду прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Украинский вопрос также стоял на повестке саммита, однако Владимир Зеленский не принимал участия в официальной программе. По словам венгерского премьера Виктора Орбана, представители США, Турции, Словакии и Венгрии не хотели сидеть за одним столом с Зеленским. Кроме того, саммит стал рекордным по краткости итогового коммюнике, а Украине в документе почти не уделили внимания. В тексте говорится о продолжении поддержки Киева, однако не упоминаются перспективы вступления Украины в альянс и Россия в контексте украинского конфликта.