Спецслужбы Армении зашли в резиденцию главы Армянской церкви

«Сотрудники СНБ здесь, возле резиденции католикоса», — рассказал юрист.
Утром, 27 июня в Армении начались обыски у представителей духовенства. О задержаниях пока не сообщается.
Публичный конфликт премьер-министра Армении Никола Пашиняна и представителей духовенства начался в мае. Глава кабмина обвинял их в кумовстве и попытке захватить власть в стране.
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