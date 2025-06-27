Депутат Аксененко провел прямой эфир с жителями Новосибирской области

Кроме того, в ходе эфира обсудили меры по развитию научных исследований и поддержке учёных, вопросы социальной поддержки ветеранов и их семей, перспективы расширения и модернизации метрополитена в Новосибирске. Отметили необходимость внедрения современных технологий переработки и утилизации отходов, обсудили меры по улучшению экологической ситуации в городе и снижению уровня загрязнения воздуха.