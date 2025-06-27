Депутат Аксененко провел прямой эфир с жителями Новосибирской области

Среди тем, которые особенно беспокоят жителей Новосибирска, были выделены проблемы с качеством дорог, по которым необходимо провести ремонтные работы и улучшить инфраструктуру.
Значительная часть обращений граждан связана с ненадлежащим состоянием коммунальных сетей и их регулярными авариями.
Роман Сивак отметил, что нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства — одна из самых частых тем в обращениях граждан.
Также Александр Аксёненко подчеркнул важность решения проблемы незаконной миграции, которая вызывает обеспокоенность среди жителей.
Кроме того, в ходе эфира обсудили меры по развитию научных исследований и поддержке учёных, вопросы социальной поддержки ветеранов и их семей, перспективы расширения и модернизации метрополитена в Новосибирске. Отметили необходимость внедрения современных технологий переработки и утилизации отходов, обсудили меры по улучшению экологической ситуации в городе и снижению уровня загрязнения воздуха.