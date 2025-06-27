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Депутат Аксененко провел прямой эфир с жителями Новосибирской области

26 июня депутат Государственной думы Александр Аксёненко совместно с руководителем новосибирского Центра защиты прав граждан «Справедливой России» Романом Сиваком провели прямой эфир, в ходе которого обсудили насущные проблемы региона.

Источник: Freepik

Среди тем, которые особенно беспокоят жителей Новосибирска, были выделены проблемы с качеством дорог, по которым необходимо провести ремонтные работы и улучшить инфраструктуру.

Значительная часть обращений граждан связана с ненадлежащим состоянием коммунальных сетей и их регулярными авариями.

Роман Сивак отметил, что нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства — одна из самых частых тем в обращениях граждан.

Также Александр Аксёненко подчеркнул важность решения проблемы незаконной миграции, которая вызывает обеспокоенность среди жителей.

Кроме того, в ходе эфира обсудили меры по развитию научных исследований и поддержке учёных, вопросы социальной поддержки ветеранов и их семей, перспективы расширения и модернизации метрополитена в Новосибирске. Отметили необходимость внедрения современных технологий переработки и утилизации отходов, обсудили меры по улучшению экологической ситуации в городе и снижению уровня загрязнения воздуха.