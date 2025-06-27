Тарлев: власть в Молдове боится не Москвы, а объединения народа

проКИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. Главное, чего боится сегодня молдавская власть, — это объединение народа, а вовсе не «рука Москвы», такое мнение в своем Telegram высказал экс-премьер страны, лидер партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев.
«Власть Молдовы сегодня боится не Москвы. Власть боится объединения народа! С приближением выборов в Молдове нынешняя власть всё чаще прибегает к старым приёмам — запретам, запугиванию, шантажу и расколу общества. Почему? Потому что они, наверное, понимают что объединённая оппозиция — это конец их монополии на власть», — отметил политик.
Тарлев указал на падающий рейтинг правящего режима и снижение доверия граждан, вопреки старательным попыткам властей навязать стране проевропейский путь.
«Даже их “европейский” пиар и красивые лозунги не спасают от роста цен, закрытия предприятий и массового выезда граждан за границу. Главное — народ начинает понимать, кто действительно виноват в кризисе», — подчеркнул Тарлев.
Политик полагает, что мифическую «руку Москвы» власти используют как страшилку, чтобы не допустить консолидации оппозиционных сил в стране.
«Власть не боится “российского вмешательства” — это лишь удобная страшилка. Они боятся объединения тех, кто готов поставить интересы страны выше интересов их партии. Боятся патриотов — всех, кто остался в стране и не продал совесть за гранты. Поэтому они блокируют всех, кого могут. Поэтому они давят на СМИ. Поэтому запрещают митинги под надуманными предлогами, придумывают законы “якобы против коррупции”, чтобы устранять политических конкурентов», — отметил Василий Тарлев.
Он выразил уверенность, что естественный ход истории способствует пробуждению Молдовы и станет импульсом к объединению людей.
«И когда воля народа встретится на улицах и в бюллетенях — никакая “западная крыша” не спасёт власти — PAS от ответственности», — подчеркнул Тарлев.
Он также отметил, что Молдове нужен диалог, а не диктатура, «народное правительство, а не грантоедская секта».