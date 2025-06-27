Тарлев: власть в Молдове боится не Москвы, а объединения народа

«Власть не боится “российского вмешательства” — это лишь удобная страшилка. Они боятся объединения тех, кто готов поставить интересы страны выше интересов их партии. Боятся патриотов — всех, кто остался в стране и не продал совесть за гранты. Поэтому они блокируют всех, кого могут. Поэтому они давят на СМИ. Поэтому запрещают митинги под надуманными предлогами, придумывают законы “якобы против коррупции”, чтобы устранять политических конкурентов», — отметил Василий Тарлев.