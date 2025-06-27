"В Республике Молдова не осталось ни одной сферы, в которой бы власть партии PAS во главе с Майей Санду проявила компетентность. Ни одной. От юстиции до образования и культуры, от сельского хозяйства до экспорта, промышленности или системы здравоохранения — всё находится в состоянии упадка. Один диагноз: непрофессионализм, возведённый в ранг государственной стратегии, пишет экс-премьер Влад Филат.