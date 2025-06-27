Молдову захватила власть, которая рассердилась на закон и подружилась с расточительством: Страной управляют люди, которые путают управление с имитацией

"В Республике Молдова не осталось ни одной сферы, в которой бы власть партии PAS во главе с Майей Санду проявила компетентность. Ни одной. От юстиции до образования и культуры, от сельского хозяйства до экспорта, промышленности или системы здравоохранения — всё находится в состоянии упадка. Один диагноз: непрофессионализм, возведённый в ранг государственной стратегии, пишет экс-премьер Влад Филат.
Для нынешней власти соблюдение закона — это вопрос выбора. Если закон мешает — его обходят. Если не удаётся — «толкуют» по-своему. А если и это не помогает — принимают отступления от закона, будь они законны или нет. Главное — делать так, как хочется «им».
Свежий пример: система здравоохранения.
В 2024 году правительство выделило 6,8 миллиарда леев на медицинское страхование неработающих граждан — вопреки действующему законодательству.
Сумма никак не связана с реальным числом бенефициаров и кажется установленной произвольно. Потому что для них закон — лишь рекомендация.
На деле речь идёт не об инвестициях в здоровье, а о фиктивных консультациях, госпитализациях после смерти и рецептах, выданных умершим пациентам.
Только в 2024 году Счётная палата выявила необоснованные выплаты на сумму 1,2 миллиона леев на подобные абсурдные случаи.
Информационным системам CNAM требуется 138 дней, чтобы зарегистрировать смерть гражданина. Достаточно времени, чтобы «бенефициар» получил лечение, рецепты и, почему бы нет, даже сеанс психотерапии.
У семейных врачей числится на 900 тысяч человек больше, чем есть на самом деле.
Фактически в Молдове существует параллельный Кишинёв — невидимый, но хорошо обеспеченный из госбюджета.
На медицинские услуги для этого «призрачного» населения было потрачено 2,98 миллиарда леев. Но не будем злыми — возможно, люди уехали за границу, но оставили после себя кариозный зуб и компенсированный рецепт.
Реформа больниц? Контракты на 583 миллиона леев подписаны с 35 неаккредитованными больницами, не имевшими законного права функционировать. Но для власти это всего лишь «административная гибкость».
Вывод: Страной управляют люди, которые путают управление с имитацией.
Министерства имитируют, CNAM возмещает, больницы выставляют счета, люди платят.
Цель PAS? Потратить как можно больше государственных денег, как можно быстрее и с как можно меньшей прозрачностью.
В нормальном государстве эти данные привели бы к отставкам, расследованиям и реальным реформам. В Молдове же они попадают в игнорируемый отчёт и, возможно, в сторис с хештегами вроде #Модернизация, #Эффективность и #Профессионализм.
Вся информация и приведённые цифры взяты из Отчёта Счётной палаты по использованию средств AOAM за 2024 год — документа, который кричит в пустоту.
А пока остаётся только запомнить девиз нынешней власти:
«Закон — для простаков. У PAS есть поблажки».
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