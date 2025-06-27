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Лукашенко рассчитывает на результативность саммита ЕАЭС в Минске

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на результативность саммита ЕАЭС в Минске. Об этом глава государства заявил 27 июня на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

«Вы всегда отмечали, что в Минске у нас получается, проводя те или иные мероприятия, закончить их результативно», — обратился Президент к присутствующим главам государств.

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