«Вы всегда отмечали, что в Минске у нас получается, проводя те или иные мероприятия, закончить их результативно», — обратился Президент к присутствующим главам государств.
Лукашенко рассчитывает на результативность саммита ЕАЭС в Минске
27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на результативность саммита ЕАЭС в Минске. Об этом глава государства заявил 27 июня на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе, передает корреспондент БЕЛТА.