Лукашенко о ЕАЭС: некоторые страны ждут, когда мы споткнемся

«Наше объединение привлекает к себе внимание в мире: одни по-доброму смотрят, как мы неплохо набираем обороты и подключаются к нашему союзу, другие предвкушают момент, когда мы споткнемся или вообще разойдемся. Чьи ожидания оправдаются, зависит исключительно от нас», — сказал он.