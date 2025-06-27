Лукашенко о ЕАЭС: некоторые страны ждут, когда мы споткнемся

МИНСК, 27 июн — Sputnik. Евразийский экономический союз привлекает к себе внимание в мире, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, открывая саммит ЕАЭС в Минске.
«Наше объединение привлекает к себе внимание в мире: одни по-доброму смотрят, как мы неплохо набираем обороты и подключаются к нашему союзу, другие предвкушают момент, когда мы споткнемся или вообще разойдемся. Чьи ожидания оправдаются, зависит исключительно от нас», — сказал он.
Президент Беларуси отметил, что в рамках пленарной сессии Евразийского экономического форума, который состоялся 26 июня, лидеры стран ЕАЭС начали обсуждение актуальных тем и стратегии углубления евразийского интеграции. Состоялся предметный обмен мнениями о перспективах экономического партнерства. Каждый из глав государств высказал свои оценки и видения дальнейшего развития нашего союза.
«Уверен, что реализация озвученных идей будет способствовать укреплению ЕАЭС как ключевой интеграционной платформы на постсоветском пространстве и полюса экономического притяжения в международном измерении», — подчеркнул Лукашенко.