Кому повысят пенсии с 2026 года, ответила глава Минтруда

«Пенсии и соцвыплаты планируется повысить до 10% по уровню инфляции. На эти цели в бюджете 2026 года предусмотрено более 622 млрд тенге. Повысят буквально всем получателям пенсионных выплат — это солидарная пенсия, базовая пенсия. Также выплаты непосредственно по инвалидности: лица с инвалидностью и дети с инвалидностью, также родители, ухаживающие за детьми с инвалидностью, пособие по потере кормильца. Основные базовые показатели будут повышены», — сообщила министр Светлана Жакупова.