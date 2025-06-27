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Кому повысят пенсии с 2026 года, ответила глава Минтруда

Глава Минтруда и соцзащиты Светлана Жакупова в кулуарах парламента сообщила о том, когда и насколько повысят пенсии в Казахстане с 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

«Пенсии и соцвыплаты планируется повысить до 10% по уровню инфляции. На эти цели в бюджете 2026 года предусмотрено более 622 млрд тенге. Повысят буквально всем получателям пенсионных выплат — это солидарная пенсия, базовая пенсия. Также выплаты непосредственно по инвалидности: лица с инвалидностью и дети с инвалидностью, также родители, ухаживающие за детьми с инвалидностью, пособие по потере кормильца. Основные базовые показатели будут повышены», — сообщила министр Светлана Жакупова.