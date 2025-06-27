Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Санду отреагировала на задержание молдавских шпионов в России

Президент Молдавии Майя Санду призвала граждан страны проявлять осторожность при поездках в Россию. Об этом она сообщила в интервью NordNews.

Источник: Reuters

Она отвергла обвинения в адрес задержанных граждан Молдавии, назвав их спекулятивными. Санду подчеркнула необходимость бдительности, чтобы избежать подобных ситуаций.

«Мне очень жаль, что наши люди, отправляющиеся в Россию по делам или по семейным обстоятельствам, сталкиваются с такими проблемами», — сказала она.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично назвала предупреждение МИД Молдавии о нежелательности поездок в РФ мерой против молдавских шпионов.

25 июня в ФСБ России сообщили, что в Москве сотрудники ведомства задержали двух граждан Молдавии, подозреваемых в шпионской деятельности. По данным службы, подозреваемые прибыли в Россию под ложными документами, чтобы выполнить задания против безопасности страны.

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше