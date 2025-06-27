CNN: сокращения DOGE могут подорвать защиту США от возможного ответа Ирана

«Удары американских военных по Ирану в минувшие выходные вызвали быстрый ответ всего федерального правительства для реагирования на любые последствия, однако нынешние и бывшие чиновники говорят, что сокращения, проведенные администрацией руками DOGE в отношении ряда ведомств, затруднили управление конфликтом и подготовку к потенциальному возмездию», — говорится в материале.
Как указывает телеканал, в рядах нынешних и отставных госслужащих царит обеспокоенность риском того, что меры DOGE нарушили устоявшийся ритм брифингов и координации между отвечающими за кибербезопасность должностными лицами и компаниями, работающими с критической инфраструктурой, в то время как весомая доля сокращений DOGE легла именно на ведомства, связанные кибербезопасностью.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран «выпустил пар», и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».