Лукашенко предложил обсудить вопросы внутреннего рынка ЕАЭС

«Традиционно в повестке присутствуют вопросы функционирования внутреннего рынка ЕАЭС. Здесь также предстоит предметно поговорить, дать оценку влиянию отдельных факторов, принять решение о том, как будем двигаться дальше», — сказал Лукашенко, открывая заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Минске.