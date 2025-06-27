Лукашенко предложил обсудить вопросы внутреннего рынка ЕАЭС

МИНСК, 27 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил обсудить на саммите Евразийского экономического союза вопросы функционирования внутреннего рынка ЕАЭС.
«Традиционно в повестке присутствуют вопросы функционирования внутреннего рынка ЕАЭС. Здесь также предстоит предметно поговорить, дать оценку влиянию отдельных факторов, принять решение о том, как будем двигаться дальше», — сказал Лукашенко, открывая заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Минске.
Лукашенко председательствует на саммите, в котором участвуют президенты России, Казахстана, Киргизии, а премьер Армении принимает участие по видеосвязи.
«Сегодня нам есть что обсудить. Ряд вопросов повестки дня требуют принятия конкретных решений на нашем уровне», — сказал президент.