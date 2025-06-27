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Лукашенко предложил обсудить вопросы внутреннего рынка ЕАЭС

Лукашенко предложил обсудить на заседании ВЕЭС вопросы внутреннего рынка.

Источник: AP 2024

МИНСК, 27 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил обсудить на саммите Евразийского экономического союза вопросы функционирования внутреннего рынка ЕАЭС.

«Традиционно в повестке присутствуют вопросы функционирования внутреннего рынка ЕАЭС. Здесь также предстоит предметно поговорить, дать оценку влиянию отдельных факторов, принять решение о том, как будем двигаться дальше», — сказал Лукашенко, открывая заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Минске.

Лукашенко председательствует на саммите, в котором участвуют президенты России, Казахстана, Киргизии, а премьер Армении принимает участие по видеосвязи.

«Сегодня нам есть что обсудить. Ряд вопросов повестки дня требуют принятия конкретных решений на нашем уровне», — сказал президент.

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