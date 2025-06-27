СМИ: Трамп и Нетаньяху согласовали план прекращения войны в Газе

Этот процесс, по сведениям Jewish Insider, будет включать изгнание из Газы оставшегося руководства ХАМАС и добровольную эмиграцию жителей Газы. Однако, какие страны примут их, не уточняется. По условиям соглашения, после ухода ХАМАС сектором Газа будут совместно управлять ОАЭ, Египет и еще два арабских государства. Также будут расширены Соглашения Авраама за счет включения в них Сирии, Саудовской Аравии и, предположительно, еще ряда стран.