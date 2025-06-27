СМИ: Трамп и Нетаньяху согласовали план прекращения войны в Газе

Как пишет Jewish Insider, телефонный разговор Трампа и Нетаньяху состоялся вскоре после того, как США нанесли удар по ядерным объектам Ирана. В нем также приняли участие госсекретарь США Марко Рубио и министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер.
Согласно статье, стороны договорились о прекращении огня в Газе в течение двух недель.
Этот процесс, по сведениям Jewish Insider, будет включать изгнание из Газы оставшегося руководства ХАМАС и добровольную эмиграцию жителей Газы. Однако, какие страны примут их, не уточняется. По условиям соглашения, после ухода ХАМАС сектором Газа будут совместно управлять ОАЭ, Египет и еще два арабских государства. Также будут расширены Соглашения Авраама за счет включения в них Сирии, Саудовской Аравии и, предположительно, еще ряда стран.
Вскоре после сообщений в СМИ Нетаньяху выступил с заявлением, в котором сказал:
Мы доблестно сражались против Ирана и одержали великую победу. Эта победа открывает возможность для существенного расширения мирных соглашений. Мы усердно работаем над этим… Ни один день не должен быть потрачен впустую.
Однако на следующий день офис Нетаньяху опубликовал заявление, в котором говорилось, что описанный выше разговор не состоялся и Израиль по-прежнему твердо выступает против идеи создания двух государств.