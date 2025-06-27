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СМИ: Трамп и Нетаньяху согласовали план прекращения войны в Газе

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора якобы согласовали условия прекращения войны в секторе Газа и другие условия установления мира в этом регионе, сообщает ряд израильских и западных СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как пишет Jewish Insider, телефонный разговор Трампа и Нетаньяху состоялся вскоре после того, как США нанесли удар по ядерным объектам Ирана. В нем также приняли участие госсекретарь США Марко Рубио и министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер.

Согласно статье, стороны договорились о прекращении огня в Газе в течение двух недель.

Кроме того, США признают суверенитет Израиля в некоторых частях Западного берега, а Израиль, со своей стороны, выскажется в поддержку решения о создании двух государств, основанного на реформе Палестинской автономии.

Этот процесс, по сведениям Jewish Insider, будет включать изгнание из Газы оставшегося руководства ХАМАС и добровольную эмиграцию жителей Газы. Однако, какие страны примут их, не уточняется. По условиям соглашения, после ухода ХАМАС сектором Газа будут совместно управлять ОАЭ, Египет и еще два арабских государства. Также будут расширены Соглашения Авраама за счет включения в них Сирии, Саудовской Аравии и, предположительно, еще ряда стран.

Вскоре после сообщений в СМИ Нетаньяху выступил с заявлением, в котором сказал:

Мы доблестно сражались против Ирана и одержали великую победу. Эта победа открывает возможность для существенного расширения мирных соглашений. Мы усердно работаем над этим… Ни один день не должен быть потрачен впустую.

Биньямин Нетаньяху
премьер-министр Израиля

Однако на следующий день офис Нетаньяху опубликовал заявление, в котором говорилось, что описанный выше разговор не состоялся и Израиль по-прежнему твердо выступает против идеи создания двух государств.

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