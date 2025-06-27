Путин и Лукашенко обратились к участникам Форума регионов

«На Россию, как главного экономического партнера Беларуси, уже приходится около 60% внешнеторгового оборота баланса республики. В прошлом году товарооборот обновил исторический максимум и превысил 50 миллиардов долларов. По накопленным капиталовложениям в белорусскую экономику Россия прочно удерживает первое место — около 5 миллиардов долларов», — уточнил президент.