Путин и Лукашенко обратились к участникам Форума регионов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июн — Sputnik. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обратились с приветственным словом к участникам XI Форума регионов Беларуси и России, передает Sputnik.
Российский лидер отметил, что встреча представителей регионов двух стран стали по-настоящему доброй традицией.
«В этот раз на Форум приехали более 800 делегатов из 79 субъектов Российской Федерации и всех белорусских областей», — сказал глава государства.
Он поблагодарил всех за реальный, осязаемый вклад, который вносится в дальнейшее укрепление стратегического партнерства Беларуси и России.
Путин подчеркнул важность того, что практически все субъекты России и области Беларуси участвуют в реализации многочисленных взаимовыгодных совместных проектов.
«На Россию, как главного экономического партнера Беларуси, уже приходится около 60% внешнеторгового оборота баланса республики. В прошлом году товарооборот обновил исторический максимум и превысил 50 миллиардов долларов. По накопленным капиталовложениям в белорусскую экономику Россия прочно удерживает первое место — около 5 миллиардов долларов», — уточнил президент.
По его слова, по итогам встречи в Нижнем Новгороде запланированы к подписанию около 100 коммерческих контрактов на общую сумму в 20 миллиардов рублей.
Президент напомнил, что в Союзном государстве реализуется профильная «дорожная карта» в сфере молодежной политики до 2027-го, активно развиваются межвузовские связи. Также глава российского государства обратил внимание на важность того, чтобы молодежь знала правду о Великой Отечественной войне.
«И очень важно, чтобы молодые поколения знали правду о бессмертном подвиге своих отцов, дедов и прадедов», — добавил он.