Политолог Корнелиу Чуря прокомментировал резонансную статью бельгийского журналиста Энди Вермо, опубликованную в Brussels Times. По его словам, материал отличается от привычных публикаций западной прессы тем, что признаёт — режим Майи Санду допускает недемократичные действия против оппозиции, особенно в контексте ситуации в Гагаузии и реформы юстиции. Несмотря на это, из текста ясно следует: для Брюсселя главное — сохранить политический курс, а не принципы.
Корнелиу Чуря подчеркнул, что статья Энди Вермо — редкий случай в европейской прессе, когда прямо признаётся наличие проблем с демократией в Молдове. В тексте отмечается, что действия нынешней власти, в том числе в отношении оппозиции и Гагаузии, выходят за рамки принятых в ЕС норм. Однако, несмотря на осторожную критику, автор остаётся верен общей позиции Брюсселя и подчёркивает, что предстоящие парламентские выборы в сентябре 2025 года — решающий момент не только для Молдовы, но и для всего проекта евроинтеграции в Восточной Европе.
«Журналист аккуратно указывает на нарушения, но не заходит дальше: нет речи о возможных фальсификациях, о сценарии отмены выборов или краже голосов. Иными словами, если Санду победит нечестно, никто в Брюсселе этого не поставит под сомнение», — отметил Чуря.
Он добавил, что в статье по сути проводится мысль: поражение Санду станет поражением и для Евросоюза, поэтому её победу нужно обеспечить любой ценой.
По мнению политолога, такой подход открывает двери для произвольных действий со стороны правящей партии PAS. Брюссель, даже получив предупреждение о недемократичности молдавской власти, фактически готов выдать карт-бланш на любые методы ради сохранения «правильного» политического вектора.
«Мы наблюдаем, как идея демократии начинает подменяться геополитическим расчётом. Если ради “европейского будущего” допустимы давления, репрессии и нарушение базовых прав — это уже не Европа, а её имитация», — резюмировал Корнелиу Чуря.
Источник: t.me/gagauznewsmd.
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