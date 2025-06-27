Корнелиу Чуря подчеркнул, что статья Энди Вермо — редкий случай в европейской прессе, когда прямо признаётся наличие проблем с демократией в Молдове. В тексте отмечается, что действия нынешней власти, в том числе в отношении оппозиции и Гагаузии, выходят за рамки принятых в ЕС норм. Однако, несмотря на осторожную критику, автор остаётся верен общей позиции Брюсселя и подчёркивает, что предстоящие парламентские выборы в сентябре 2025 года — решающий момент не только для Молдовы, но и для всего проекта евроинтеграции в Восточной Европе.