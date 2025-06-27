Николай Гордей назначен врио главы Колпинского района после задержания Логвиненко

В следствии полагают, что чиновники с декабря 2024 года по июнь 2025 года получили через посредника более 9,2 млн рублей от гендиректора организации, занимающейся благоустройством в Колпино. Логвиненко и Кохно за деньги должны были оказать покровительство компании и содействие в получении контрактов на выполнение работ.