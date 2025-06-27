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Премьера Италии сравнили с наркоманкой из-за вирусного видео с саммита НАТО

Пользователи соцсетей заподозрили премьера Италии Джорджи Мелони в употреблении наркотиков после видео с ее странным поведением на саммите НАТО.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

В социальных сетях активно обсуждается поведение премьера Италии Джорджи Мелони на недавнем саммите НАТО. Вирусная нарезка видео пресс-подхода вызвала шквал комментариев, в которых пользователи сравнивают ее с кокаиновой наркоманкой. Об этом сообщает российский телеканал RT.

В вирусном ролике, активно распространяющемся в соцсетях, глава итальянского правительства запечатлена с выпученными глазами. Заметно, что она то и дело отвлекается, нервно поджимает губы, облизывает их и время от времени и шмыгает носом.

По мнению сотен пользователей соцсети X, странное поведение премьера Италии может объясняться употреблением наркотиков. Вспомнили и о другом скандальном видео, где президент Франции Эмманюэль Макрон, нынешний премьер-министр Великобритании Кир Стармер и федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, пытались спрятать от журналистов таинственные «салфетку» и «ложечку».

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