Скандальные госгарантии по кредиту ЕБРР для Energocom одобрены парламентом

«Эти банки держат свои акции в энергетических компаниях. Или мы будем покупать более дешевый газ. Все мы знаем прекрасно, что наша страна в большинстве своем покупает российский газ, но он очищен, приправлен, посыпан демократией и заходит к нам в страну втридорога. И все мы за это платим и платят наши люди. Зачем так поступать, неизвестно. Зачем платить эти проценты?», — отмечал он.