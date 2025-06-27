Скандальные госгарантии по кредиту ЕБРР для Energocom одобрены парламентом

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. Законопроект о предоставлении государственных гарантий по кредиту в сумме 400 млн евро, который Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит молдавской госкомпании Energocom, был принят парламентом страны во втором, окончательном, чтении.
Документ поддержали 54 депутата правящей партии PAS.
Кредит будет предоставлен на пять лет для закупки природного газа в рамках проекта «Укрепление энергетической безопасности Республики Молдова».
Ранее документ был жестко раскритикован как парламентской, так и внепарламентской оппозицией.
Так, экс-премьер, глава Либерал-демократической партии Владимир Филат заявил, что кредит для Energocom под госгарантии представляет серьёзный бюджетный риск, замаскированный под лозунг «энергетической безопасности». Он указывал на то, что кредит от ЕБРР несёт крайне высокие косвенные издержки — более 72 миллионов евро, или около 18% от объёма займа. Включение расходов на обслуживание долга приведёт к увеличению стоимости газа на 8,24 евро/МВт, а при потреблении в 8,4 млн МВт потребители заплатят дополнительно около 70 миллионов евро.
«При отсутствии реальной прозрачности, подлинных общественных консультаций и чётких механизмов контроля этот шаг может перерасти в скрытую схему долговой нагрузки, последствия которой в конечном счёте понесёт потребитель», — подчеркнул Филат.
Блок «Альтернатива» также обвинил власти в подготовке новой аферы по аналогии с банковским мошенничеством 2014 года. По словам одного из лидеров политформирования, Иона Кику, на это указывает намерение предоставить государственные гарантии под кредит в размере 400 миллионов евро от ЕБРР для компании-прокладки Energocom.
Молдову заставят покупать российский газ втридорога у поставщиков, у которых держит свои акции кредитор, заявлял депутат Блока коммунистов и социалистов Владимир Односталко. Он подчеркнул, что до сих пор неизвестно, какие объемы газа и по какой цене будут закупать.
«Эти банки держат свои акции в энергетических компаниях. Или мы будем покупать более дешевый газ. Все мы знаем прекрасно, что наша страна в большинстве своем покупает российский газ, но он очищен, приправлен, посыпан демократией и заходит к нам в страну втридорога. И все мы за это платим и платят наши люди. Зачем так поступать, неизвестно. Зачем платить эти проценты?», — отмечал он.
По решению Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ), госпредприятие Energocom с 1 августа начнет поставлять в Молдову природный газ вместо дочернего предприятия Газпрома, АО «Молдовагаз».