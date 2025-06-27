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«Одни смотрят по-доброму, другие предвкушают момент, когда мы споткнемся». Лукашенко высказался о внешнем внимании к ЕАЭС

Лукашенко отреагировал на внешнее внимание к ЕАЭС.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 июня, в пятницу, во время заседания Высшего экономического совета в узком составе отреагировал на внешнее внимание к Евразийскому экономическому союзу, пишет БелТА.

Глава государства подчеркнул, что ЕАЭС привлекает к себе внимание. По словам президента Беларуси, одни смотрят по-доброму на то, как объединение неплохо набирает обороты и подключаются к нему.

— Другие предвкушают момент, когда мы споткнемся или вообще разойдемся. Чьи ожидания оправдаются, зависит исключительно от нас, — заявил Александр Лукашенко.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, почему ни в коем случае не надо смотреть по сторонам.

Кроме того, Лукашенко высказался о неприезде Пашиняна в Минск на форум ЕАЭС.

Тем временем пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт раскрыла детали ужина глав стран на форуме ЕАЭС с белорусской кухней и цимбалами: «Разговоры о будущем ЕАЭС под хруст драников».

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