Путин поблагодарил участников Форума регионов России и Белоруссии

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников пленарного заседания двенадцатого Форума регионов России и Белоруссии и поблагодарил их за осязаемый вклад в укрепление российско-белорусского стратегического партнёрства, Союзного государства и добрососедских отношений граждан обеих стран.
«Рад приветствовать всех участников и организаторов очередного, двенадцатого Форума регионов России и Белоруссии. Встречи представителей регионов двух стран стали по-настоящему доброй традицией, и в этот раз на форум приехали более 800 делегатов из 79 субъектов Российской Федерации и всех белорусских областей», — сказал Путин в своем видеообращении к участникам пленарного заседания двенадцатого Форума регионов России и Белоруссии.
Он назвал важным тот факт, что практически все субъекты Российской Федерации и области Белоруссии участвуют в реализации многочисленных взаимовыгодных совместных проектов.
«Хотел бы поблагодарить всех вас за реальный, осязаемый вклад, который вы вносите в дальнейшее укрепление российско-белорусского стратегического партнёрства, нашего Союзного государства, а также добрососедских и по-настоящему дружеских, братских уз, связывающих россиян и белорусов», — добавил президент в обращении к участникам форума.