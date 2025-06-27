Путин поблагодарил участников Форума регионов России и Белоруссии

«Рад приветствовать всех участников и организаторов очередного, двенадцатого Форума регионов России и Белоруссии. Встречи представителей регионов двух стран стали по-настоящему доброй традицией, и в этот раз на форум приехали более 800 делегатов из 79 субъектов Российской Федерации и всех белорусских областей», — сказал Путин в своем видеообращении к участникам пленарного заседания двенадцатого Форума регионов России и Белоруссии.