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США проверили ситуацию со свободой вероисповедания в Казахстане

В Казахстане с визитом побывала делегация Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF). Представители комиссии с 22 по 26 июня посетили Астану и Алматы, где провели встречи с госорганами, религиозными объединениями и представителями гражданского общества.

Источник: kz.usembassy.gov

Комиссию возглавили председатель Вики Хартцлер и комиссар Мохамед Эльсануси. Они обсудили вопросы соблюдения прав на свободу вероисповедания, подчеркнув важность межконфессионального диалога и уважения к религиозным убеждениям граждан.

«Посольство США в Казахстане рассчитывает на продолжение сотрудничества с правительством Казахстана и другими заинтересованными сторонами для обеспечения соблюдения фундаментальных прав всех граждан», — сообщили в пресс-службе.

Комиссия USCIRF — независимое агентство законодательной власти США, которое оценивает ситуацию с религиозной свободой по всему миру и предлагает рекомендации американскому руководству. Визит стал частью регулярной международной работы комиссии по мониторингу прав человека.

Мусульмане стали самой быстрорастущей религиозной группой в мире в период с 2010 по 2020 год, согласно анализу Pew Research Center, основанному на более чем 2700 переписях и опросах.

Особое внимание заслуживает Казахстан, где наблюдалось наибольшее изменение в доле мусульман в составе населения. С 2010 по 2020 год этот показатель вырос на восемь процентных пунктов. Это самый значительный прирост среди всех стран мира.