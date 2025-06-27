Эстония готовится принимать самолеты НАТО с ядерными ракетами

Певкур объяснил, что истребители F-35 уже размещались в Эстонии. Министр обороны также анонсировал привлечение стратегической авиации государств-членов НАТО для охраны воздушного пространства страны. При этом он отметил, что если на бомбардировщиках союзников будут установлены ядерные боеголовки, то это не заставит правительство страны отказаться от их приема.