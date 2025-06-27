Эстония готовится принимать самолеты НАТО с ядерными ракетами

О согласии на базирование ядерного оружия в Эстонии глава Минобороны страны сообщил, комментируя закупку Великобританией 12 истребителей-бомбардировщиков F-35А, способных нести ядерные тактические бомбы, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Rus.Postimees.
Певкур объяснил, что истребители F-35 уже размещались в Эстонии. Министр обороны также анонсировал привлечение стратегической авиации государств-членов НАТО для охраны воздушного пространства страны. При этом он отметил, что если на бомбардировщиках союзников будут установлены ядерные боеголовки, то это не заставит правительство страны отказаться от их приема.
Ранее Великобритания имела только атомные подводные лодки с ядерными ракетами. После приобретения вооружения в США Королевство получит возможность самостоятельно наносить ядерные удары с воздуха.
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал закупку Лондоном эскадрильи F-35. По его мнению, заказ партии истребителей — свидетельство наступательных планов Великобритании.