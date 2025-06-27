Штрафы мобильным операторам увеличат в 3−5 раз

Казахстанцы жалуются на качество связи, на то, что мобильные операторы повышают тарифы, уведомляя по факту. Возникает вопрос: почему качество связи не растет вслед за ростом тарифов?
«По качеству связи иногда возникают проблемы с белыми пятнами в силу ряда причин: это появление новых районов, расширение города, активная застройка, новые здания. Мобильным операторам следует оперативно решать вопросы по установлению базовых станций, подведению электроэнергии, по строительству антенно-мачтовых сооружений на этих местах. Это занимает какое-то время. Если есть жалобы, граждане обращаются через систему e-Otinish. Мы реагируем, проверяем, даем предписания. Если не исполняют, штрафуем. Это постоянно движущийся процесс, мы настроены на то, чтобы качество связи постоянно улучшалось для граждан», — озвучил министр.
Он заявил, что контролирует работу операторов — есть соответствующая радио-частотная служба, которая замеряет качество связи.
«Есть нормативные требования по минимальному пороговому значению, по количеству мегабит в секунду, по качеству связи. Если они нарушают, мы принимаем меры. По штрафам мы постоянно ведем работу на ужесточение, в НПА вводим — в 3−5 раз увеличить штрафы. Сейчас эту работу тоже ведем», — дополнил Жаслан Мадиев.
Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев прокомментировал предлагаемую меру по установке вышек сотовой связи без уведомления жильцов.