Штрафы мобильным операторам увеличат в 3−5 раз

«По качеству связи иногда возникают проблемы с белыми пятнами в силу ряда причин: это появление новых районов, расширение города, активная застройка, новые здания. Мобильным операторам следует оперативно решать вопросы по установлению базовых станций, подведению электроэнергии, по строительству антенно-мачтовых сооружений на этих местах. Это занимает какое-то время. Если есть жалобы, граждане обращаются через систему e-Otinish. Мы реагируем, проверяем, даем предписания. Если не исполняют, штрафуем. Это постоянно движущийся процесс, мы настроены на то, чтобы качество связи постоянно улучшалось для граждан», — озвучил министр.