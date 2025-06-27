В МИДе указали на проблему с планами НАТО по обороне от России

«Не только логика подкачивает, но и чисто арифметика. Потому что, если население убеждается в том, что Россия к 2030 году должна напасть, то, так сказать, почему к этой угрозе Евросоюз собирается полностью подготовиться только к 2035 году? Не совсем понятно», — отметил Масленников, выступая на площадке клуба «Валдай».