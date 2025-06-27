CNN: США могут дать Ирану доступ к $30 млрд в обмен на отказ от обогащения урана

Власти США раздумывают над тем, как заставить Иран отказаться от обогащения урана. Обсуждается возможность дать Тегерану доступ к сумме в $30 млрд для создания мирной ядерной программы. Кроме того, рассматривается потенциальное снятие части санкций. В Белом доме заявили, что готовы заключить «всеобъемлющее мирное соглашение» с Исламской Республикой. Но в Тегеране пока не дали конкретного ответа на предложения Вашингтона.
В США обсуждают возможность инвестирования в гражданскую ядерную программу Ирана от $20 млрд до $30 млрд в обмен на отказ от обогащения урана. По информации CNN, эта идея обсуждалась в Белом доме на секретной встрече спецпредставителя США Стивена Уиткоффа с партнерами по Ближнему Востоку — за день до военных ударов США по Ирану. Предполагается, что программу будут финансировать не США, а арабские страны.
«Кому-то придется заплатить за реализацию ядерной программы, но мы не возьмем на себя такие обязательства», — рассказал CNN представитель Белого дома.
Кроме того, рассматривается потенциальное снятие части санкций с Ирана и предоставление Тегерану доступа к замороженным $6 млрд. Эти средства сейчас находятся на счетах в иностранных банках, и Исламская Республика не может ими свободно распоряжаться.
Также изучается идея о замене ядерного объекта в Фордо, который США атаковали противобункерными бомбами, на ядерную программу, не предусматривающую обогащение урана. CNN отмечает: пока нет данных о том, что Иран сможет использовать этот объект.
Перечисленные инициативы пока предварительны. ~Их реализация возможна при соблюдении условия, которое, по данным CNN, не подлежит обсуждению — нулевое обогащение иранского урана.~
В настоящее время нет ясности о том, какой сценарий будет реализован.
«Я думаю, совершенно неясно, что произойдет», — добавил собеседник телеканала.
Источник CNN в администрации Трампа добавил, что все предложения направлены на то, чтобы помешать Ирану получить ядерное оружие.
Путь дипломатии.
По словам Уиткоффа, темой разговора с Ираном станет реализация такой гражданской ядерной программы, при которой уран не будет обогащаться. И сейчас действия Вашингтона направлены на то, чтобы заключить «всеобъемлющее мирное соглашение», сказал он в интервью CNBC.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге подтвердила эту линию, и заявила, что Вашингтон находится на «дипломатическом пути переговоров» с Тегераном ради достижения устойчивого мира на Ближнем Востоке.
«Прямо сейчас мы находимся на дипломатическом пути с Ираном. Президент и его команда, конкретно спецпосланник Уиткофф продолжают оставаться на связи с иранцами», — отметила она и выразил надежду на «длительный и прочный мир в регионе».
Переговоры между представителями США и Ирана могут пройти уже на следующей неделе. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп. По его словам, по итогам этой встречи может быть подписано соглашение. При этом ~Трамп признался, что лично для него в этом нет необходимости.~
«Мне все равно, есть у меня соглашение или нет», — отметил президент.
По словам Уиткоффа, есть «признаки» того, что соглашение может быть достигнуто.
«К нам обращаются несколько собеседников. Я думаю, что они готовы», — сказал он CNBC.
Конкретная дата переговоров Вашингтона и Тегерана пока не определена.
«Решения о переговорах нет».
Тем временем в Иране еще не решили, продолжать ли диалог с США на официальном уровне. Глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи в эфире телеканала IRIB подчеркнул, что «пока никакого плана для начала переговорного процесса не составлено».
«Никаких соглашений не достигнуто, решения о старте новых переговоров нет», — подчеркнул он.
Арагчи обратил внимание на то, что слухи о подготовке диалога необоснованы, а Тегеран будет действовать исходя исключительно из национальных интересов.
При этом в начале недели Арагчи заявил агентству IRNA, что ~для продолжения дипломатических отношений между США и Ираном сперва должны прекратиться атаки его страну.~
«США были вынуждены прийти на помощь сионистскому режиму, что показывает, насколько они оказались в затруднительном положении. Если же хотят возвращения к дипломатии, сначала должны прекратиться атаки», — добавил министр.
О том, что Иран согласился на предложение США о прекращении огня с Израилем, стало известно 24 июня. Источник Reuters подтвердил согласие Тегерана остановить обмен ракетными ударами.
По его информации, премьер-министр Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани созвонился с иранскими властями, чтобы убедить Иран согласиться на предложение Вашингтона о перемирии с Израилем. Звонок состоялся по просьбе Трампа.
США открыто вступили в военный конфликт между Израилем и Ираном, который начался 13 июня и продлился 12 дней, в ночь на 22 июня. Они ударили по трем иранским ядерным объектам — Фордо, Натанзу и Исфахану. Трамп назвал целью удара уничтожение мощностей Тегерана по обогащению урана и прекращение ядерной угрозы.