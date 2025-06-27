CNN: США могут дать Ирану доступ к $30 млрд в обмен на отказ от обогащения урана

В США обсуждают возможность инвестирования в гражданскую ядерную программу Ирана от $20 млрд до $30 млрд в обмен на отказ от обогащения урана. По информации CNN, эта идея обсуждалась в Белом доме на секретной встрече спецпредставителя США Стивена Уиткоффа с партнерами по Ближнему Востоку — за день до военных ударов США по Ирану. Предполагается, что программу будут финансировать не США, а арабские страны.