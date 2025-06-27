Лукашенко: ЕАЭС примет дорожную карту по развитию экономических процессов

«Председательство Республики Беларусь в органах ЕАЭС реализуется в особенный год с точки зрения дальнейших перспектив для развития нашего объединения. Во-первых, мы завершаем реализацию стратегических направлений евразийской экономической интеграции. Приняв программу до 2025 года, мы ее в этом году завершаем, со всеми недостатками, о которых мы вчера сами говорили. Во-вторых, в этом году должна быть принята дорожная карта совместных действий на следующий период уже для реализации декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в нашем союзе», — сказал Лукашенко.