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Лукашенко: ЕАЭС примет дорожную карту по развитию экономических процессов

Лукашенко: ЕАЭС примет дорожную карту по развитию экономики союза после 2025 г.

Источник: © РИА Новости

МИНСК, 27 июн — РИА Новости. Евразийский экономический союз после завершения в 2025 году реализации программы интеграции примет дорожную карту совместных действий на следующий период для реализации декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в союзе, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, открывая заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Минске.

Лукашенко председательствует на саммите, в котором участвуют президенты России, Казахстана, Киргизии, а премьер-министр Армении принимает участие по видеосвязи.

«Председательство Республики Беларусь в органах ЕАЭС реализуется в особенный год с точки зрения дальнейших перспектив для развития нашего объединения. Во-первых, мы завершаем реализацию стратегических направлений евразийской экономической интеграции. Приняв программу до 2025 года, мы ее в этом году завершаем, со всеми недостатками, о которых мы вчера сами говорили. Во-вторых, в этом году должна быть принята дорожная карта совместных действий на следующий период уже для реализации декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в нашем союзе», — сказал Лукашенко.

По его словам, лидеры стран поддержали предложение о том, что соответствующий план мероприятий будет утвержден на уровне Совета ЕЭК, а затем представлен на высшем совете.

«Но это не значит, что вопрос останется без внимания глав государства. Мы ожидаем обстоятельный доклад на декабрьском заседании», — сказал президент Белоруссии.

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