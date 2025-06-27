CNN: США обсуждают помощь Ирану на 30 млрд долларов на мирную ядерную программу

На прошлой неделе также была выдвинута идея о том, чтобы партнеры Вашингтона в Персидском заливе заплатили за восстановление ядерного объекта в Фордо, по которому США в минувшие выходные нанесли авиаудары противобункерными бомбами GBU-57. Но пока неясно, сможет ли Иран сам использовать этот объект и насколько серьезно рассматривается это предложение, отмечает CNN.