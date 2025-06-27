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CNN: США обсуждают помощь Ирану на 30 млрд долларов на мирную ядерную программу

Администрация Трампа пытается простимулировать Тегеран, чтобы он вернулся за стол переговоров. Для этого обсуждается ряд послаблений для Ирана, сообщает CNN со ссылкой на четыре источника.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, представители США и ведущих стран Ближнего Востока вели закулисные переговоры с иранцами даже во время военных ударов по Ирану. Обсуждения продолжились на этой неделе после заключения соглашения о прекращении огня между Ираном и Израилем.

Как утверждают источники, Тегерану могут предложить инвестиции от «арабских партнеров» на сумму 20−30 млрд долларов для развития мирной ядерной энергетики, ослабить санкции и открыть доступ к 6 млрд долларов из иранских фондов, замороженных на счетах в иностранных банках.

Представители администрации Трампа подчеркнули, что было выдвинуто несколько предложений. Они являются предварительными и будут рассматриваться сторонами.

Однако одно из них, по данным CNN, не подлежит обсуждению: нулевое обогащение урана в Иране, о необходимости которого неоднократно заявлял Тегеран.

Кроме того, США открестились от прямых инвестиций в Иран, поскольку предпочитают, чтобы счета оплачивали их «арабские партнеры».

США готовы возглавить эти переговоры. Кто-то должен будет заплатить за создание ядерной программы (Ирана), но мы не будем брать на себя таких обязательств.

представитель администрации Трампа

На прошлой неделе также была выдвинута идея о том, чтобы партнеры Вашингтона в Персидском заливе заплатили за восстановление ядерного объекта в Фордо, по которому США в минувшие выходные нанесли авиаудары противобункерными бомбами GBU-57. Но пока неясно, сможет ли Иран сам использовать этот объект и насколько серьезно рассматривается это предложение, отмечает CNN.

Предположительно, на следующей неделе состоится официальная встреча представителей США и Ирана, о чем в среду заявил Трамп. Однако официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что ему ничего не известно о переговорах на следующей неделе.