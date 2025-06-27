CNN: США обсуждают помощь Ирану на 30 млрд долларов на мирную ядерную программу

Согласно статье, представители США и ведущих стран Ближнего Востока вели закулисные переговоры с иранцами даже во время военных ударов по Ирану. Обсуждения продолжились на этой неделе после заключения соглашения о прекращении огня между Ираном и Израилем.
Как утверждают источники, Тегерану могут предложить инвестиции от «арабских партнеров» на сумму 20−30 млрд долларов для развития мирной ядерной энергетики, ослабить санкции и открыть доступ к 6 млрд долларов из иранских фондов, замороженных на счетах в иностранных банках.
Представители администрации Трампа подчеркнули, что было выдвинуто несколько предложений. Они являются предварительными и будут рассматриваться сторонами.
Кроме того, США открестились от прямых инвестиций в Иран, поскольку предпочитают, чтобы счета оплачивали их «арабские партнеры».
США готовы возглавить эти переговоры. Кто-то должен будет заплатить за создание ядерной программы (Ирана), но мы не будем брать на себя таких обязательств.
На прошлой неделе также была выдвинута идея о том, чтобы партнеры Вашингтона в Персидском заливе заплатили за восстановление ядерного объекта в Фордо, по которому США в минувшие выходные нанесли авиаудары противобункерными бомбами GBU-57. Но пока неясно, сможет ли Иран сам использовать этот объект и насколько серьезно рассматривается это предложение, отмечает CNN.
Предположительно, на следующей неделе состоится официальная встреча представителей США и Ирана, о чем в среду заявил Трамп. Однако официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что ему ничего не известно о переговорах на следующей неделе.