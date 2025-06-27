WSJ узнала, как Нетаньяху использовал свадьбу сына для отвлечения Ирана

Позднее, ночью 22 июня, в конфликт вмешались США. Они также нанесли удары по ключевым ядерным объектам на территории Ирана — в Натанзе, Фордо и Исфахане. 24 июня американский президент Дональд Трамп сообщил о прекращении огня между Израилем и Ираном. Однако позже в тот же день обвинил стороны в нарушении режима.