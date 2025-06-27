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WSJ узнала, как Нетаньяху использовал свадьбу сына для отвлечения Ирана

Израиль использовал свадьбу сына премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, чтобы отвлечь Иран от ударов 13 июня, сообщила The Wall Street Journal (WSJ).

Источник: Reuters

Операцию назвали «Красная свадьба», уточнила газета. По ее данным, администрация премьера объявила, что Нетаньяху скоро уйдет на праздничные выходные по случаю женитьбы старшего сына, Авнера. Свадьба должна была пройти в понедельник, 16 июня.

Как рассказал позднее премьер, никто из присутствующих, включая сына и жену, не знали, что он намерен отложить свадьбу. Нетаньяху вел себя как обычно, чтобы не насторожить иранцев, пишет издание.

Как утверждает WSJ, ключом к обману, по словам сотрудника израильской службы безопасности, знакомого с планированием операции, была идея уверить иранцев, что Израиль не нанесет удар без разрешения и участия США.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию против Ирана, связав это с тем, что Тегеран приблизился с созданию ядерного оружия. Удары были нанесены по объектам иранской ядерной программы. Иран тогда же объявил о проведении ответной операции. С того дня стороны обменивались ударами.

Позднее, ночью 22 июня, в конфликт вмешались США. Они также нанесли удары по ключевым ядерным объектам на территории Ирана — в Натанзе, Фордо и Исфахане. 24 июня американский президент Дональд Трамп сообщил о прекращении огня между Израилем и Ираном. Однако позже в тот же день обвинил стороны в нарушении режима.

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