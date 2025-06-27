Токаев принял участие в заседании Высшего совета ЕАЭС

Глава государства принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщает El.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Во Дворце Независимости главы государств — члены ЕАЭС в узком составе обсудили перспективы дальнейшего развития экономической интеграции.
Наряду с Президентом Казахстана в заседании участвовали Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Премьер-министр Армении Никол Пашинян (по ВКС), Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент России Владимир Путин.
Вчера, 26 июня, Глава государства выступил на пленарной сессии Евразийского экономического форума «Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы», которая состоялась в Минске.