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Токаев принял участие в заседании Высшего совета ЕАЭС

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло во Дворце Независимости в Минске.

Источник: Акорда

Глава государства принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщает El.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Во Дворце Независимости главы государств — члены ЕАЭС в узком составе обсудили перспективы дальнейшего развития экономической интеграции.

Наряду с Президентом Казахстана в заседании участвовали Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Премьер-министр Армении Никол Пашинян (по ВКС), Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент России Владимир Путин.

Вчера, 26 июня, Глава государства выступил на пленарной сессии Евразийского экономического форума «Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы», которая состоялась в Минске.

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