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Какие изменения ждут белорусов в июле? Все, что важно знать

Ряд изменений произойдет в Беларуси в июле. Собрали всю необходимую информацию в материале.

О нововведениях, касающихся касс самообслуживания, сообщили в Министерстве по налогам и сборам. Так, с 1 июля, обязательным будет считывание кода маркировки некоторых товаров. Как отметили в МНС, в ЕАЭС проводится работа по внедрению маркировки товаров средствами идентификации как инструмента, который позволяет обеспечить легальный оборот товаров и не допустить реализацию фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных товаров. Используется Data Matrix. Это двумерный матричных штрихкод, похожий на QR.

В Беларуси на данный момент маркируется шесть групп товаров, в рамках интеграции с РФ — около 15. Чаще всего такого рода коды можно увидеть на следующих товарах: белорусской молочной продукции, консервации, соках и воде, пиве, БАДах и растительном масле. Маркируются также непродовольственные товары, среди которых духи, обувь, шины и т. д.

С 1 июля, в том числе на кассах самообслуживания, нужно будет при использовании кассового оборудования считывать средство идентификации или унифицированный контрольный знак, который нанесен на каждую единицу товара, подлежащего маркировке, а также линейный штриховой код (GTIN). Отдельные модели кассового оборудования могут извлекать GTIN из средства идентификации. При их использовании считывать GTIN не нужно.

Также важное изменение касается социальных выплат. С 1 июля они будут перечисляться только на базовый счет. Подробности рассказали в пресс-службе Минтруда.

Данное изменение, согласно пояснению ведомстве, касается пенсий, пособий на детей, которые назначаются органами соцзащиты, пособий по уходу за нетрудоспособными, по безработице, адресной соцпомощи, выплат на близнецов, выплат ухаживающим лицам в замещающих семьях и матпомощи к школе. Для того, чтобы продолжить их получать, нужно либо открыть базовый счет, либо переоформить текущий расчетный счет в базовый. За данной услугой нужно обратиться в банк.

Как обратили внимание в Минтруда, если до 1 июля у получателя соцвыплат не будет базового счета, то выплаты приостановят. Их возобновят после того, как будет открыт базовый счет, а его реквизиты переданы в орган социальной защиты.

Кроме того, в Беларуси с 1 июля претерпит изменения учет имущества, которое передано по отдельным видам договоров безвозмездного пользования. В пресс-службе Минэкономики отметили, что такое имущество будет учитываться у ссудополучателей как основные средства и подлежать амортизации.

Порядок начисления амортизации с грядущего месяца будет зависеть от суммы доходов будущих периодов, которая относится к стоимости этих основных средств. В случае, если в пределах суммы доходов будущих периодов, — амортизационные отчисления будут отнесены на уменьшение доходов будущих периодов. Такие суммы амортизации не подлежат включению в затраты на производство, расходы на реализацию, а также в состав прочих расходов. Если же стоимость выше суммы доходов будущих периодов, относящейся к данному основному средству, то амортизационные отчисления включаются в указанные затраты.