Какие изменения ждут белорусов в июле? Все, что важно знать

О нововведениях, касающихся касс самообслуживания, сообщили в Министерстве по налогам и сборам. Так, с 1 июля, обязательным будет считывание кода маркировки некоторых товаров. Как отметили в МНС, в ЕАЭС проводится работа по внедрению маркировки товаров средствами идентификации как инструмента, который позволяет обеспечить легальный оборот товаров и не допустить реализацию фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных товаров. Используется Data Matrix. Это двумерный матричных штрихкод, похожий на QR.
С 1 июля, в том числе на кассах самообслуживания, нужно будет при использовании кассового оборудования считывать средство идентификации или унифицированный контрольный знак, который нанесен на каждую единицу товара, подлежащего маркировке, а также линейный штриховой код (GTIN). Отдельные модели кассового оборудования могут извлекать GTIN из средства идентификации. При их использовании считывать GTIN не нужно.
Также важное изменение касается социальных выплат. С 1 июля они будут перечисляться только на базовый счет. Подробности рассказали в пресс-службе Минтруда.
Как обратили внимание в Минтруда, если до 1 июля у получателя соцвыплат не будет базового счета, то выплаты приостановят. Их возобновят после того, как будет открыт базовый счет, а его реквизиты переданы в орган социальной защиты.
Кроме того, в Беларуси с 1 июля претерпит изменения учет имущества, которое передано по отдельным видам договоров безвозмездного пользования. В пресс-службе Минэкономики отметили, что такое имущество будет учитываться у ссудополучателей как основные средства и подлежать амортизации.
Порядок начисления амортизации с грядущего месяца будет зависеть от суммы доходов будущих периодов, которая относится к стоимости этих основных средств. В случае, если в пределах суммы доходов будущих периодов, — амортизационные отчисления будут отнесены на уменьшение доходов будущих периодов. Такие суммы амортизации не подлежат включению в затраты на производство, расходы на реализацию, а также в состав прочих расходов. Если же стоимость выше суммы доходов будущих периодов, относящейся к данному основному средству, то амортизационные отчисления включаются в указанные затраты.