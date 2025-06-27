Какие изменения ждут белорусов в июле? Все, что важно знать

Порядок начисления амортизации с грядущего месяца будет зависеть от суммы доходов будущих периодов, которая относится к стоимости этих основных средств. В случае, если в пределах суммы доходов будущих периодов, — амортизационные отчисления будут отнесены на уменьшение доходов будущих периодов. Такие суммы амортизации не подлежат включению в затраты на производство, расходы на реализацию, а также в состав прочих расходов. Если же стоимость выше суммы доходов будущих периодов, относящейся к данному основному средству, то амортизационные отчисления включаются в указанные затраты.