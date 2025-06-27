Регистрация в приложении RuID для въезда в Россию неожиданно стала необязательной

Что делать? Пока нет официального документа с точными правилами, тем, кто собирается ехать в Россию в ближайшее время, стоит подстраховаться и всё же подать заявление через RuID. Ведь в условиях противоречивой информации лучше перестраховаться, чем столкнуться с неприятными сюрпризами на границе.