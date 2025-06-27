Регистрация в приложении RuID для въезда в Россию неожиданно стала необязательной

На этот раз посольство Российской Федерации в Узбекистане заявило о добровольном характере подачи заявлений через это приложение при въезде в РФ.
Напомним, что с 30 июня в России стартует эксперимент по предварительной регистрации въезжающих иностранцев из стран с безвизовым режимом, в том числе и из Узбекистана. Суть новшества заключалась в том, что иностранцы должны были заранее подавать заявление на въезд с помощью мобильного приложения RuID.
Однако теперь ситуация изменилась. По данным российского посольства в Узбекистане, российскими властями «был одобрен подход относительно добровольного характера заполнения в рамках эксперимента заявления о въезде в Российскую Федерацию с использованием приложения ruID».
В сообщении подчёркивается: «Отсутствие заполненного заявления не окажет влияние на проведение пограничного контроля и не будет являться основанием для отказа во въезде».
При этом для тех, кто всё же решит воспользоваться приложением, предусмотрен ряд бонусов. Так, иностранцы смогут заранее проверить наличие ограничений на въезд в Россию со стороны МВД, а также им автоматически будет оформлен СНИЛС — обязательный документ, без которого невозможно, к примеру, приобрести СИМ-карту.
Кроме того, на основе данных заявления будет создан цифровой профиль, который упростит взаимодействие с государственными органами и компаниями — от получения полиса ДМС до регистрации в качестве самозанятого.
Почему же вдруг система стала добровольной? Вероятно, решение связано с многочисленными жалобами пользователей: приложение RuID на практике оказалось нестабильным, многие жаловались на сбои и невозможность пройти регистрацию.
Интересно, что на сайте госуслуг РФ требование заполнения заявления всё ещё указано как обязательное — это только усиливает путаницу.
Что делать? Пока нет официального документа с точными правилами, тем, кто собирается ехать в Россию в ближайшее время, стоит подстраховаться и всё же подать заявление через RuID. Ведь в условиях противоречивой информации лучше перестраховаться, чем столкнуться с неприятными сюрпризами на границе.
Очевидно одно — система RuID, задуманная для упрощения процедур, пока больше ставит путешественников в тупик. Будем надеяться, что в ближайшее время власти дадут чёткие разъяснения.