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Ошибочка вышла: Президент Румынии не знает, что будут обсуждать в Кишиневе на переговорах ЕС-Молдова, а Гросу уже поздравил с «хорошими новостями из Брюсселя»

Вокруг открытия первого переговорного кластера ЕС-Молдова 4 июля возникла путаница с подачи румынского президента.

Источник: Комсомольская правда

Вокруг открытия первого переговорного кластера ЕС-Молдова 4 июля возникла путаница с подачи румынского президента.

В четверг, 26 июня, Никушор Дан заявил, что якобы принято решение 4 июля на саммите Евросоюза в Кишиневе переговоры запустить.

Но потом поправился, что нет — такого решения нет и он ошибся, добавив, что «хороший вопрос», как осуществить разделение заявки Молдовы и Украины, когда в отношении Кишинёва есть поддержка 27 стран, а в отношении Киева — лишь 26-ти.

Однако суэе сегодня, в пятницу, 27 июня, на заседании парламента Молдовы спикер Игорь Гросу поздравил «с хорошими новостями из Брюсселя, где лидеры 27 стран переподтвердили твёрдую поддержку Евросоюза Молдове на ее европейском пути, поздравили нашу страну с ритмом реформ по присоединению и пригласили Совет перейти на следующий этап переговоров — открытию первого кластера по фундаментальным ценностям», но никаких дат оного не указал.

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