Ошибочка вышла: Президент Румынии не знает, что будут обсуждать в Кишиневе на переговорах ЕС-Молдова, а Гросу уже поздравил с «хорошими новостями из Брюсселя»

Но потом поправился, что нет — такого решения нет и он ошибся, добавив, что «хороший вопрос», как осуществить разделение заявки Молдовы и Украины, когда в отношении Кишинёва есть поддержка 27 стран, а в отношении Киева — лишь 26-ти.