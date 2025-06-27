Одобрена Национальная стратегия развития рынка капитала в Молдове на следующие пять лет

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. Парламент на заседании в четверг одобрил Национальную стратегию развития рынка капитала в Республике Молдова на период 2025—2030 годов.
За документ проголосовали депутаты правящей партии PAS.
Как уточнили в пресс-службе парламента, документ сосредоточен на диверсификации источников финансирования корпоративного и государственного секторов. Он также направлен на облегчение доступа к капиталу для малых и средних предприятий, а также на защиту прав инвесторов и повышение прозрачности.
Стратегия содержит пять общих целей и 20 приоритетных направлений для устранения ограничений и препятствий в развитии рынка капитала. Так, в документе говорится об увеличении доступа компаний к долгосрочному финансированию посредством использования инструментов рынка капитала, расширении пула активных инвесторов, модернизации инфраструктуры капитала, разработке новых инструментов на рынке капитала, гармонизации законодательства в этой области в соответствии с процессом евроинтеграции.
В пояснительной записке к документу говорится, что в настоящее время рынок капитала в Республике Молдова сталкивается с рядом структурных проблем, характеризующихся в основном отсутствием жизнеспособных механизмов финансирования экономики посредством инструментов рынка капитала.
Стратегия была разработана Национальной комиссией по финансовому рынку, которая будет представлять парламенту полугодовые и годовые отчеты о реализации Национальной стратегии развития рынка капитала.