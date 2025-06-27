Одобрена Национальная стратегия развития рынка капитала в Молдове на следующие пять лет

Как уточнили в пресс-службе парламента, документ сосредоточен на диверсификации источников финансирования корпоративного и государственного секторов. Он также направлен на облегчение доступа к капиталу для малых и средних предприятий, а также на защиту прав инвесторов и повышение прозрачности.