Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Одобрена Национальная стратегия развития рынка капитала в Молдове на следующие пять лет

Стратегия содержит пять общих целей и два десятка приоритетных направлений.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. Парламент на заседании в четверг одобрил Национальную стратегию развития рынка капитала в Республике Молдова на период 2025—2030 годов.

За документ проголосовали депутаты правящей партии PAS.

Как уточнили в пресс-службе парламента, документ сосредоточен на диверсификации источников финансирования корпоративного и государственного секторов. Он также направлен на облегчение доступа к капиталу для малых и средних предприятий, а также на защиту прав инвесторов и повышение прозрачности.

Стратегия содержит пять общих целей и 20 приоритетных направлений для устранения ограничений и препятствий в развитии рынка капитала. Так, в документе говорится об увеличении доступа компаний к долгосрочному финансированию посредством использования инструментов рынка капитала, расширении пула активных инвесторов, модернизации инфраструктуры капитала, разработке новых инструментов на рынке капитала, гармонизации законодательства в этой области в соответствии с процессом евроинтеграции.

В пояснительной записке к документу говорится, что в настоящее время рынок капитала в Республике Молдова сталкивается с рядом структурных проблем, характеризующихся в основном отсутствием жизнеспособных механизмов финансирования экономики посредством инструментов рынка капитала.

Стратегия была разработана Национальной комиссией по финансовому рынку, которая будет представлять парламенту полугодовые и годовые отчеты о реализации Национальной стратегии развития рынка капитала.