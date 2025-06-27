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Лукашенко прокомментировал удары по ядерным объектам Ирана

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавние удары по ядерным объектам Ирана самым опасным образом нарушают положения международного права. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 27 июня на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2024

Александр Лукашенко рассказал, что на саммите ЕАЭС изначально планировалось присутствие Президента Ирана — впервые в качестве представителя государства — наблюдателя при ЕАЭС. Однако ввиду известных обстоятельств он не смог прилететь в Минск. Поэтому его выступление прозвучит в записи.

«Недавние удары по ядерным объектам Ирана, находящимся под контролем МАГАТЭ, самым опасным образом нарушают положения международного права, включая Договор о нераспространении ядерного оружия и Женевские конвенции 1949 года. Не буду даже говорить о чувствах, которые такие действия вызывают в Беларуси — стране, наиболее пострадавшей от аварии на Чернобыльской атомной станции. Тогда радиоактивные осадки были зафиксированы даже в Великобритании, Германии и Швеции. Думают, наверное, что сейчас не накроет. Особенно страну, которая совершила подобные деяния», — отметил Александр Лукашенко.

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