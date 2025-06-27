В Казахстане признали неконституционной норму о смене национальности ребенка

«Суд отметил, что такая норма не учитывает случаи отсутствия сведений о родителях (например, у сирот), а также иные жизненные ситуации, и признал статью неконституционной в части, не предусматривающей альтернативных способов указания или изменения национальности ребенка», — говорится в тексте послания КС «О состоянии конституционной законности в Казахстане».
Кроме того, по итогам анализа Конституционный суд включил в повестку изменения законодательства в несколько кодексов и законов, в том числе о присяжных, усыновлении, алиментам, игорного бизнеса и ввоза автомобилей:
Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс о браке и семье — предлагается уточнить порядок участия присяжных заседателей, усовершенствовать институт усыновления и порядок выплаты алиментов; Гражданский кодекс — планируется устранить пробелы в регулировании наследования, страхования и деятельности в сфере игорного бизнеса; Социальный кодекс — предполагается признать уход за малолетним ребенком трудовым стажем при начислении пенсий, а также пересмотреть меры социальной поддержки уязвимых категорий граждан; Закон о госслужбе — изменения должны устранить неясности о допуске на госслужбу лиц с погашенной или снятой судимостью; Нормы о страховании и пенсионных накоплениях — необходимо устранить коллизию между положениями Гражданского и Социального кодексов; Законодательство об уголовно-исполнительной системе и земельных конкурсах — требуется урегулировать: порядок временного ввоза автомобилей, условия аренды земельных участков, режим дисциплинарных изоляторов.
Также суд призвал законодателей учитывать правовые позиции при разработке законопроектов и анализе результатов законодательного мониторинга в рамках следующей сессии парламента.