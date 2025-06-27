Эксперт рассказал, появятся ли новые угрозы для Израиля

Эксперт полагает, что Иран по-прежнему будет основной угрозой для Израиля. Более того, особенность политики еврейского государства не исключает применения стратегии превентивных ударов в отношении Тегерана. Для израильского правительства особенно важно сохранить за страной статус единственной ядерной державы в регионе. Востоковед отметил, что Израиль традиционно придерживается доктрины превентивного противодействия угрозам на стадии их формирования.