Эксперт рассказал, появятся ли новые угрозы для Израиля

«Например, Саудовская Аравия, несмотря на планы по развитию мирной ядерной программы, не рассматривается как немедленная угроза — особенно с учетом стремления элит двух стран к нормализации отношений и возможных гарантий со стороны США», — рассказал Бочаров «Ленте.ру».
Эксперт полагает, что Иран по-прежнему будет основной угрозой для Израиля. Более того, особенность политики еврейского государства не исключает применения стратегии превентивных ударов в отношении Тегерана. Для израильского правительства особенно важно сохранить за страной статус единственной ядерной державы в регионе. Востоковед отметил, что Израиль традиционно придерживается доктрины превентивного противодействия угрозам на стадии их формирования.
Ранее Бочаров оценил вероятность разработки Ираном ядерного оружия как «умеренно высокую», отметив, что после эскалации конфликта эти риски значительно возросли.
Эксперт также отметил, что иранское руководство стало меньше верить в возможность мирного урегулирования конфликтов после ударов по ядерной инфраструктуре страны со стороны Израиля и США.
«Иранское руководство могло прийти к выводу, что рассчитывать можно только на собственные силы. Ни международные организации, ни стратегические партнеры Ирана не стали обеспечивать его защиту», — подчеркнул эксперт.