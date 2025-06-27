Лукашенко высказался про удары по ядерным объектам Ирана

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе 27 июня, высказался про удары по ядерным объектам Ирана, пишет БелТА.
Александр Лукашенко обратил внимание на то, что изначально на саммите ЕАЭС планировалось присутствие президента Ирана Масуда Пезешкиана (подробнее — здесь) впервые в качестве представителя государства — наблюдателя при ЕАЭС. Но ввиду известных обстоятельств президент Ирана не смог прилететь в Минск.
— Недавние удары по ядерным объектам Ирана, находящимся под контролем МАГАТЭ, самым опасным образом нарушают положения международного права, включая Договор о нераспространении ядерного оружия и Женевские конвенции 1949 года, — заявил президент Беларуси.
Глава государства отметил:
— Не буду даже говорить о чувствах, которые такие действия вызывают в Беларуси — стране, наиболее пострадавшей от аварии на Чернобыльской атомной станции.
Президент напомнил, что в тот момент радиоактивные осадки были зафиксированы даже в Великобритании, Германии и Швеции. Александр Лукашенко допустил, что «думают, наверное, что сейчас не накроет».
— Особенно страну, которая совершила подобные деяния, — подчеркнул Александр Лукашенко.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о внешнем внимании к ЕАЭС: «Одни смотрят по-доброму, другие предвкушают момент, когда мы споткнемся».
Тем временем Лукашенко высказался о неприезде Пашиняна в Минск на форум ЕАЭС.
Кроме того, в Минске президент России Владимир Путин назвал грабежом заморозку активов России на Западе.
А еще пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт раскрыла детали ужина глав стран на форуме ЕАЭС с белорусской кухней и цимбалами: «Разговоры о будущем ЕАЭС под хруст драников».