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Лукашенко оценил участие Кубы в работе ЕАЭС

Лукашенко: участие Кубы в ЕАЭС принесет ей положительные результаты.

Источник: © РИА Новости

МИНСК, 27 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что участие Кубы в деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС) принесет ей положительные результаты, союз будет делать все для этого.

«Позвольте поблагодарить всех вас за то, что приехали в Беларусь. Думаю, вы об этом не сожалеете. Любые приезд и переговоры в общем составе (в рамках ЕАЭС — ред.), на площадках нашего союза, двусторонние контакты обязательно принесут результаты, прежде всего тем, как Республика Куба (партнерам союза — ред.)… Наш друг Мигель (президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес — ред.) здесь присутствует. Он искренне уже в который раз присутствует на нашем заседании. Это обязательно принесет кубинскому народу свои плодотворные результаты. Мы для этого будем все делать», — сказал Лукашенко на заседании высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Минске.

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