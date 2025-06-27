Лукашенко оценил участие Кубы в работе ЕАЭС

«Позвольте поблагодарить всех вас за то, что приехали в Беларусь. Думаю, вы об этом не сожалеете. Любые приезд и переговоры в общем составе (в рамках ЕАЭС — ред.), на площадках нашего союза, двусторонние контакты обязательно принесут результаты, прежде всего тем, как Республика Куба (партнерам союза — ред.)… Наш друг Мигель (президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес — ред.) здесь присутствует. Он искренне уже в который раз присутствует на нашем заседании. Это обязательно принесет кубинскому народу свои плодотворные результаты. Мы для этого будем все делать», — сказал Лукашенко на заседании высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Минске.