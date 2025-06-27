Генконсульство России в Кракове закрыто по требованию Польши, МИД РФ обещает ответ

Генеральное консульство России в Кракове официально прекратило свою работу по требованию польских властей. Как сообщает РИА Новости, на здании диппредставительства на улице Бискупа был спущен российский флаг.
Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш рассказал, что подписаны последние документы с польской стороной по передаче объекта владельцу. По словам дипломата, консульство без перерыва функционировало здесь80 лет. Ордаш охарактеризовал действия Варшавы как «абсолютно недружественный, ничем не обоснованный шаг».
О закрытии консульства в середине мая сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский. Он заявил, что Польша располагает доказательствами якобы причастности российских спецслужб к пожару в торговом центре Варшавы. Дипломатам дали срок покинуть Польшу до конца июня.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя ситуацию, расценила действия Варшавы как «сознательное обрушение отношений с Россией» и пообещала, что Москва примет адекватные ответные меры.
В качестве ответного шага Россия может закрыть одно из двух оставшихся польских генконсульств, в Иркутске или Калининграде, заявил Андрей Ордаш. Он привел пример прошлой осени, когда Польша закрыла российское консульство в Познани, а Москва в ответ закрыла польское в Санкт-Петербурге.
После закрытия генконсульства в Кракове, в Польше у России останется только генеральное консульство в Гданьске и консульский отдел при посольстве в Варшаве. В свою очередь, в России продолжают работу польское посольство в Москве и консульства в Иркутске и Калининграде.