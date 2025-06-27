Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генконсульство России в Кракове закрыто по требованию Польши, МИД РФ обещает ответ

Генеральное консульство России в Кракове официально прекратило свою работу по требованию Польши. Варшава объяснила это решение предполагаемой причастностью российских спецслужб к недавнему пожару в польской столице.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Генеральное консульство России в Кракове официально прекратило свою работу по требованию польских властей. Как сообщает РИА Новости, на здании диппредставительства на улице Бискупа был спущен российский флаг.

Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш рассказал, что подписаны последние документы с польской стороной по передаче объекта владельцу. По словам дипломата, консульство без перерыва функционировало здесь80 лет. Ордаш охарактеризовал действия Варшавы как «абсолютно недружественный, ничем не обоснованный шаг».

О закрытии консульства в середине мая сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский. Он заявил, что Польша располагает доказательствами якобы причастности российских спецслужб к пожару в торговом центре Варшавы. Дипломатам дали срок покинуть Польшу до конца июня.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя ситуацию, расценила действия Варшавы как «сознательное обрушение отношений с Россией» и пообещала, что Москва примет адекватные ответные меры.

В качестве ответного шага Россия может закрыть одно из двух оставшихся польских генконсульств, в Иркутске или Калининграде, заявил Андрей Ордаш. Он привел пример прошлой осени, когда Польша закрыла российское консульство в Познани, а Москва в ответ закрыла польское в Санкт-Петербурге.

После закрытия генконсульства в Кракове, в Польше у России останется только генеральное консульство в Гданьске и консульский отдел при посольстве в Варшаве. В свою очередь, в России продолжают работу польское посольство в Москве и консульства в Иркутске и Калининграде.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше