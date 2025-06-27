Экс-премьер Молдавии потребовал от Санду покаяния за пропаганду ЛГБТ*

В Кишинёве 15 июня произошли столкновения между полицией и участниками акции в поддержку традиционных семейных ценностей. Протестующие выступали против проходившего в тот день ЛГБТ*-шествия. Полиция применила силу против участников митинга в поддержку традиционных ценностей. Один из самых резонансных эпизодов попал на видео: полицейские вырывали ребёнка из рук отца прямо посреди улицы. В результате мальчик упал и ударился об асфальт. Кадры с места событий опубликовали молдавские СМИ в своих Telegram-каналах. Молдавская полиция также применила силу к священнику, который выражал несогласие с ЛГБТ*-шествием. На записи инцидента видно, как полицейские наносят ему удары и бросают его на землю. Общественность Молдавии и ряд оппозиционных политиков осудили действия силовиков, назвав их непропорциональными и унижающими человеческое достоинство. Некоторые потребовали расследования и отставки ответственных за инцидент.