В США раскрыли детали подготовки «Полуночного молота»: «Звездные войны» и 15 лет ожидания

В рамках операции «Полуночный молот», которую США провели в Иране 22 июня, американские бомбардировщики B-2 Spirit, вылетевшие с базы ВВС в штате Миссури, сбросили на два ядерных объекта Ирана 14 противобункерных бомб GBU-57.
Самолеты, летевшие следом, впервые увидели, как сработало это оружие. По словам пилота, это был самый яркий взрыв, который он когда-либо видел. Это было в буквальном смысле похоже на дневной свет.
Кейн пояснил, что бомбардировщики сбрасывали бомбы в «вентиляционные отверстия в глубину объекта». Как заметили специалисты, такой же метод использовал Люк Скайуокер в «Звездных войнах»: он, пилотируя истребитель X-wing, смог поразить протонной торпедой уязвимое место «Звезды Смерти» — теплоотводящее выпускное отверстие. Это привело к детонации реактора и взрыву станции.
На сайте Министерства обороны США говорится, что два офицера Агентства по сокращению военной угрозы (Defense Threat Reduction Agency, DTRA) долгое время изучали разведывательные данные, касающиеся сооружения завода по обогащению урана в Фордо: строительство объекта и тоннелей, погоду, геологию, вывоз грунта, строительные материалы, поставщиков, вентиляционные шахты, системы подачи воздуха и электричества.
После этого они начали сотрудничать с промышленными компаниями и другими специалистами для разработки бомбы GBU-57. Как утверждает Кейн, они «много раз тестировали ее, пробовали разные варианты и выполнили сотни тестовых и полномасштабных выстрелов по крайне реалистичным мишеням». Все это выполнялось с одной единственной целью: «уничтожить Фордо в то время, которые решит наше государство».
«Мы думаем, развиваемся, тренируемся, репетируем, тестируем и оцениваем каждый божий день. И когда приходит время действовать, мы это делаем», — подчеркнул он.