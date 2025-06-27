В США раскрыли детали подготовки «Полуночного молота»: «Звездные войны» и 15 лет ожидания

После этого они начали сотрудничать с промышленными компаниями и другими специалистами для разработки бомбы GBU-57. Как утверждает Кейн, они «много раз тестировали ее, пробовали разные варианты и выполнили сотни тестовых и полномасштабных выстрелов по крайне реалистичным мишеням». Все это выполнялось с одной единственной целью: «уничтожить Фордо в то время, которые решит наше государство».